陸學森：美國掛牌是巨人位置 把Gogoro做到難抄襲

（中央社記者韓婷婷台北27日電）Gogoro執行長陸學森今天表示，會選擇美國掛牌，因為美國是一個對的地方，是一個巨人高度的位置，面對的是全世界，把Gogoro的概念帶去一個大的資本市場，反映出來的成果也會好，還能把Gogoro做到讓別人很難抄襲。

陸學森今天出席2022遠見高峰會專題論壇，以「新創獨角獸 出海國際的挑戰」為題分享看法。

陸學森以一個不是台灣人的角度看台灣，他表示，以前用的電腦、3C，Everything made in Taiwan，看到的都是很正面的東西，創意跟發明力量很大，但台灣市場小，也不斷在找另一個曲線（curve），像是海外有市場需求，也認為下一個最大的產業就是永續產業。

他認為，公司的永續，建立在團隊愈來愈好的基礎上，即使自己不是老闆，也是團隊中的一員，更認為股票分紅分愈多愈好。

陸學森指出，Gogoro在台灣創立十年，投入5億美元，製造是台灣的強項，也有很多具前瞻性願意承擔風險支持新創產業的企業家。對於新創，陸學森認為，台灣要加入與貢獻到產業裡面，才能有影響力，台灣有很多能力，像是硬體、軟體，只要找到正確的題材，就能創造出機會。

至於Gogoro為什麼選擇美國掛牌，陸學森說，因為美國是一個對的地方，是一個巨人高度的位置，面對的是全世界，把自己放進一個國際的標準裡，別人也會用國際的標準來審核你，只要以這個標準，要到全世界募資就容易了。

另外，把Gogoro的概念帶去一個大的資本市場，反映出來的成果也會好，還能把Gogoro做到讓別人很難抄襲。

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共同參與論壇的與談人、Google台灣前董事總經理簡立峰則認為，台灣的傳統製造業，能力、規模，都非常強大，但在美中台問題下，供應鏈變成區域化，沒有國界的數位經濟，是下一個可能的台灣明星產業。

美商科克蘭資本董事長楊應超建議台灣企業主善用資本市場遊戲規則，以國際標準布局全世界；他最擔心的不是台灣的產業跟人才，而是台灣的資本市場。他覺得，台灣的企業老闆，對產品、競爭者、產業位置都很了解，但對資本市場不是很了解，是一件很可惜的事情。（編輯：張均懋）1111027