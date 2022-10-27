台股續漲197點 法人：企業財報牽動反彈續航力

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）台股連續彈2天反彈，指數重返10日均線12914點之上；法人表示，台美進入財報週，只要多數企業財報能繳出超越預期的表現，則能成為盤面短期有利因子，進而帶動台股整體投資情緒。

晶圓龍頭大廠台積電連續兩天反彈，股價收在385.5元，站回5日均線；加上傳產與電子類股彈升，帶動加權指數上漲197.32點，漲幅1.55%，收在12926.37點，成交值新台幣1753.2億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，台股自8月中以來跌幅已近2成，且美股率先展開反彈，有利短多走勢。目前美股已有20%企業公布財報，優於預期比率達72%，考量第3季景氣仍維持擴張局面，市場預估美股本季獲利成長率為2.5%，只要多數企業財報能繳出超越預期的表現，則能成為盤面短期有利因子，進而帶動台股整體投資情緒。

統一投信台股團隊表示，如今進入美股超級財報週，科技巨頭牽動全球供應鏈及消費市場，並牽動台股電子股走勢，整體危機尚未解除，仍處打底階段，後續須觀察企業財報表現。（編輯：張良知）1111027