鴻海：印度坦省代表團拜會總部 討論業務布局

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海今天晚間表示，印度坦米爾那都省政府代表團，今天拜會集團總部，雙方針對集團未來的業務布局進行討論。

鴻海說明，董事長劉揚偉親自接待坦米爾那都省（Tamil Nadu，另譯：泰米爾納德）政府代表團一行人，印度代表團也對鴻海集團在當地投資表達感謝之意，也表示將全力支持並協助鴻海未來的投資規劃。

據了解，印度代表團一行人今天參觀鴻海廠區，雙方討論在坦米爾那都省的現況布局以及後續規劃。

由於鴻海在坦米爾那都省設廠10多年，外界好奇後續鴻海在當地布局進展。

坦米爾那都省招商機構Guidance Tamil Nadu今天也在推特發文指出，由工業廳秘書長克瑞希南（S. Krishnan）率領的高層代表團，今天在台北鴻海集團總部拜會劉揚偉。

坦米爾那都省訪問團近日訪台，包括克瑞希南等官員，與台灣產業用紡織品協會、台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）於26日召開圓桌論壇暨研討會，洽商投資事宜。

蘋果（Apple）近日公布2021會計年度供應鏈名單，其中鴻海集團在印度坦米爾那都省據點，也入列製造蘋果產品的供應鏈名單中。

印度媒體在9月底報導，蘋果證實iPhone 14在印度生產，合作夥伴鴻海集團在坦米爾那都省廠區開始製造iPhone 14，鴻海印度廠區先前已有製造iPhone經驗。（編輯：趙蔚蘭）1111027