光洋科條款空窗期 金管會：獨董開股臨會須符2要件

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（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會推動證交法修法，擬限縮個別獨董召開股東臨時會權限，金管會今天強調，在修法通過前的空窗期，若獨董要召開股東臨時會，必須符合公司利益及必要性2大要件。

金管會今年8月推動證交法修法，限縮個別獨董召開股東臨時會權限，被視為繼金管會修法禁止以臨時動議選任或解任董事長後、第2道「光洋科條款」。在修法通過前的空窗期，市場傳出，近日可能有獨董透過召開股東臨時會涉入經營權之爭。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會回應媒體提問時表示，金管會推動證交法修正案，已在今年9月21日完成草案預告，修正內容尚須經立法院通過。

張子敏指出，若證交法修法通過前，有公司獨董要召開股東臨時會，須回到現行公司法第220條規定，召開股東臨時會要符合公司利益、且要具有必要性，若有爭議，將由商業法院進行裁判。

張子敏提到，先前光洋科事件，商業法院裁判禁止獨董召開股東臨時會，不過獨董仍執意召開股東會，投保中心依法提起解任之訴。

有媒體質疑，若有獨董在現在修法空窗期利用權限介入經營權之爭，金管會是否管不著；張子敏強調，金管會並非管不著，在證交法修正案通過前，現行仍有相關規範，均照著程序在走。

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張子敏表示，若個別獨董要召集股東臨時會，按照現行公司法規定、並未違規下，即符合公司利益及必要性2大要件時，的確可召開股東臨時會，若不符合相關要件，即不可行使召集股東會權力。

金管會今年8月公布證交法修正案，將個別獨董股東會召集權、對董事提訴訟、董事與公司進行交易等3大事項移交審計委員會採合議制進行，市場預期，若修法通過，將可大幅改善個別獨董擴權亂象；此法被市場視為第2道「光洋科條款」。（編輯：張均懋）1111027