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美股漲跌互見 法人：台股不宜追高殺低

2022/10/28 08:45
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（中央社記者潘智義台北28日電）美股那斯達克指數下挫，道瓊工業指數則收高，法人認為。台股近日表現一度與美股脫鉤，但不宜追高殺低，長線仍看美股臉色，若無法掌握短線方向，可先等美國升息之後再說。

道瓊工業指數上漲194.17點或0.61%；標準普爾500指數下跌23.30點或0.61%；科技股那斯達克指數挫跌178.31點或1.63%：費城半導體指數下滑35.74點或1.50%。

台股27日收在12926.37點，上漲197.32點，漲幅1.55%，成交值新台幣1753.20億元，加計盤後交易約1778.09億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，先前美股震盪之際，台股獨自破底，近日美股未漲，台股卻補漲，雖然多頭氣氛仍在，但現階段投資人不宜追高殺低，若無法搶短賺價差，不妨先觀望，等美聯準會（Fed）升息之後，狀況相對明朗再進場。

產業動態方面，蘋果公司（Apple）公布上季營收與獲利優於市場預期，截至9月24日的會計年度第4季營收901億美元，年增8%，優於市場原先預期的889億美元，刷新會計年度第4季最高營收紀錄；淨利207億美元同樣創新猷，每股盈餘1.29美元，年增4%，優於市場預期的1.27美元。

台廠部分，台達電子公布第3季財報，單季營收破千億，稅後淨利110.69億元，每股盈餘（EPS）4.26元，均創下歷史新高；累計前3季每股盈餘為9.53元，年增20.48%，同創歷史新高。

封測大廠日月光投控預期今年資本支出將下修10%，第4季整體稼動率較第3季小幅下滑，明年封測業績力拚持平，產業庫存調整將延續到明年上半年。

巨大集團董事長杜綉珍在巨大50週年記者會表示，自行車產業絕對沒有部分媒體報導雪崩式衰退的情形，雖然客戶的庫存可能需1年半消化，但仍維持3年長單的模式下單，剛性需求仍在。（編輯：楊凱翔）1111028

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