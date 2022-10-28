頂新油品事件和解 統一集團獲賠1.7億捐贈公益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北28日電）2014年頂新集團油品事件波及統一企業、統一超商及統清公司，統一集團今天表示，雙方達成民事和解，頂新集團同意賠償3家公司合計新台幣1.7億元，依先前承諾，賠償金將用於公益捐贈。

統一企業表示，2014年爆發的頂新集團油品事件造成集團3家公司業務及商譽重大損害，依法向頂新集團求償，如今雙方達成民事和解。

頂新集團同意賠償統一企業、統一超商及統清公司，合計金額1.7億元；3家公司依先前對社會大眾承諾，規劃賠償金額扣除相關法律訴訟成本及費用後，淨額約1.5億元，將全數用於公益捐贈。

統一指出，公益捐贈將由統一企業統籌分配，擬用於集團內外公益團體，集團內包括統一企業慈善事業基金會、好鄰居文教基金會、千禧之愛健康基金會。集團外如中華社會福利聯合勸募協會、數十家慈善公益團體、消費者保護團體。

同時，統一規劃購置數百台電腦贈與偏鄉中小學、數部救護車、山區醫療巡迴車、到宅沐浴車及數百台輪椅贈與醫療單位。

捐贈計劃須經3家公司董事會通過後執行，預計2023年1月啟動捐贈活動。（編輯：楊蘭軒）1111028