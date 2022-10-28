聯發科第4季營收估減逾16% 全年恐低於預期

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（中央社記者張建中新竹28日電）IC設計廠聯發科第4季營運展望保守，季營收將約新台幣1080億至1194億元，將季減16%至24%，執行長蔡力行表示，全年營收恐將低於原先預期。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受客戶調節庫存影響，聯發科第3季營收1421.61億元，季減8.7%。

聯發科第3季毛利率49.3%，與第2季相當，歸屬母公司淨利309.55億元，季減12.6%，每股純益19.54元。存貨淨額834.38億元，存貨週轉天數111天，高於第2季的104天。

聯發科累計前3季營收4406.02億元，年增20.8%，毛利率49.6%，較去年同期揚升3.6個百分點，歸屬母公司淨利996.53億元，年增22.47%，每股純益62.95元。

蔡力行說，目前供應鏈仍處於庫存調整週期，儘管通路及客戶庫存在第3季調整後已明顯降低，但全球總體經濟環境仍持續惡化。高通膨、強勢美元及地緣政治帶來的不確定性，持續削弱全球許多地區消費者對各類商品的購買能力。

蔡力行表示，即使通路及客戶庫存現已接近正常水位，在未來的需求展望仍不明朗下，許多客戶依然非常謹慎控管庫存，降低第4季對零組件的訂單。

蔡力行預期，第4季營收將介於1080億至1194億元，將季減16%至24%，較去年同期減少7%至16%，毛利率將約47%至50%。

蔡力行表示，4G、WiFi及電視產品將較明顯下滑，其中，強勢美元衝擊開發國家的購買能力，將影響4G銷售下滑。電視則持續受庫存調整影響。

今年有許多無法預期的國際事件、地緣政治的不利影響及總體經濟的不確定性，蔡力行說，2022年營收將低於原先預期，不過，全年營收及獲利仍將創新高。

聯發科原預期，2022年營收可望成長20%，上次法說會將增幅降到17%至19%。

蔡力行表示，已觀察到較早進行大幅度庫存管理的客戶在第4季恢復部分的拉貨動能，預期2023年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

蔡力行說，聯發科將持續回饋股東，常態現金股利配發率維持80%至85%不變，每股16元特別現金股利也將持續發放至2024年。（編輯：楊凱翔）1111028