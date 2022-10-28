半導體去台化 蔡明興：短期心理因素不太可能成真

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）兩岸局勢緊張，地緣政治風險升溫，近日出現「半導體去台化」討論，富邦金控董事長蔡明興今天直言「基本上不太可能」，畢竟若要分散晶片採購，現在沒有別人有能力生產。

蔡明興今天出席第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮，會後接受媒體聯訪表示，此次利率快速且大幅往上飆，主因還是俄烏戰爭導致能源和食物有很大漲幅，在戰爭因素還沒排除以前，通膨比較不容易降下來。

蔡明興表示，通膨突然變這麼高，當然有供應鏈因素，但最主要還是戰爭影響，這是很突然的事件，一般而言，利率要提高200至300個基點要經過3到5年時間，此次卻在6個月內提高300個基點，是很少見的特殊情況。

蔡明興說，為壓抑太高的通膨，各國央行不得不升息，很期望戰爭能早日結束，讓供需恢復正常、通膨下降。

蔡明興指出，台灣當然也受俄烏戰爭影響很大，大家會聯想到地緣政治因素，「最近外資是有比較鬆動一點」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，蔡明興強調，半導體供應鏈去台化基本上不太可能，因目前沒有其他地方在生產，「若要分散晶片採購，要去和誰採購？」他認為，基本上是短期心理因素影響，待心理因素安定以後，無論台股或整體經濟，都會慢慢趨向穩定。

至於升息對金融業影響，蔡明興表示，對銀行業而言，現在息差擴大，本業還是好賺利息，畢竟投資對銀行業只是副業，主業還是手續費和利息收入。（編輯：潘羿菁）1111028