海英俊：台達今年電動車零件營運起飛 明年挑戰獲利

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）台達電子董事長海英俊今天表示，「台達EV今年真的起來了，明年應該可以獲利」，近來EV電動車市場雖然有雜音，但台達電客戶涵蓋美、歐、日主要車廠，訂單非常好，成長幅度很大，明年訂單也不錯。

台達電今天舉行法人說明會，針對法人關注的電動車相關零組件展望，海英俊表示，電動車市場真正的成長是從今年開始，第3季成長近50%，包括GM、福特、福斯、賓士、BMW等各大車廠都非常積極，客戶需求強勁。

海英俊指出，今年台達的EV真的起來了，主要是量的部份大幅成長，今年整體營收貢獻大約在7至8億美元，粗估在10%的市占率，明年將超過10億美元（約折新台幣320億），應可以開始貢獻獲利。

除了電動車外，海英俊也特別看好資料中心（Data Center）的成長動能，他指出，Data center資料累積是倍數性成長，影片需求很大，目前IOT物聯網還沒真正開始，未來物聯網時代真正來臨需求會很恐怖，工廠端為做自動化、智能化，有非常多資料需運算、儲存、分析，Data使用價格會持續降，但量一定會一直增加。

海英俊表示，Data center伺服器相關需求最近並沒有明顯感覺到下滑，今年來成長約30%至40%，明年保守看至少也是20%的動能。

面對通膨及中美科技戰帶來的衝擊，海英俊表示，因應國際局勢變化，除了原有生產基地之外，集團將盡量多角化、多國化布局，進行製造區域的分散，強化歐洲、美國、泰國等區域的布局，提供當地市場的服務、解決方案；歐美也將增設研發基地，延攬全世界的研發人員。

海英俊表示，今明年都持續有擴產計畫，今年資本支出大約在新台幣160億元，明年還有幾個廠要蓋，資本支出至少不會比今年少。（編輯：趙蔚蘭）1111028