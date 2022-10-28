瑞昱第3季獲利減1成 第4季展望審慎保守

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（中央社記者張建中新竹28日電）網通晶片廠瑞昱第3季稅後淨利新台幣42.07億元，季減10.1%，每股純益8.2元。瑞昱預期，第4季營運展望審慎保守。

網通晶片廠瑞昱下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受電腦市場需求疲弱影響，瑞昱第3季營收滑落至297.72億元，季減2.4%。

因市場購買力下降造成產品組合改變，以及成本提高影響，瑞昱第3季毛利率48%，較第2季下滑2.2個百分點，稅後淨利42.07億元，季減10.1%，每股純益8.2元。

瑞昱副總經理黃依瑋表示，第3季持續受到通膨及地緣政治等因素影響，終端市場需求轉弱，供應鏈因應變化調整中，預期這現象將持續到第4季，營運展望審慎保守。

乙太網路晶片產品方面，黃依瑋指出，因電腦及筆記型電腦需求大幅下滑，消費品需求依然疲弱，及客戶積極調節庫存，乙太網路晶片明顯下降，並將持續到第4季，不過，電腦周邊與網通市場規格升級，將有助2023年恢復成長趨勢。

交換器控制晶片部分，黃依瑋說，第3季表現強勁，部分原因是彌補2022年上半年供應短缺，因市場開始感受美元走強和通膨壓力，預期未來幾季客戶訂單可能會變得保守，不過，中長期發展，基礎建設前景正向，管理型交換器市場具成長潛力。

無線網路產品方面，黃依瑋表示，第3季WiFi 6規格升級需求明顯增加，預期2022年WiFi 6在電腦市場滲透率將達到50%至60%，路由器市場滲透率將約50%。

黃依瑋說，除電腦及路由器市場外，WiFi廣泛應用至消費型、寬頻、零售及物聯網市場，目前WiFi 6占瑞昱WiFi產品比重約20%，預期隨著擴展至多個市場，將成2023年重要成長動能。他表示，WiFi 4、WiFi 5及WiFi 6將共存一段時間，WiFi 7預計在2024年加入產品組合

至於音效晶片，黃依瑋說，今年4月需求開始下滑，第3季下滑情況加劇。今年電腦及筆記型電腦出貨恐將下降15%至20%，出貨減少主要在下半年，瑞昱音效晶片等電腦相關產品會受到影響。

黃依瑋預期，2023年電腦市場出貨將較今年持平或略降，瑞昱音效晶片因產品規格升級及非電腦市場需求，仍有成長機會。

電視晶片部分，黃依瑋表示，2022年全球電視市場恐下降近10%，不過，瑞昱電視晶片可望保持穩定，仍有成長空間。（編輯：林興盟）1111028