台北金融科技展揭幕 台新銀邀民眾置身虛擬分行

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（中央社記者謝方娪台北28日電）「2022台北金融科技展」今天登場，金融業於會場展現自家金融科技發展成果，新光銀行以數位轉型作為重點策略，台新銀行則在攤位打造虛擬分行，吸引民眾目光。

「2022台北金融科技展」28、29日於台北世貿一館舉行，開幕典禮邀請行政院副院長沈榮津、金管會主委黃天牧、金融總會代理理事長李松季、金融總會秘書長吳當傑及台灣金融研訓院長黃崇哲共同揭幕。

金融業力挺台北金融科技展，在展覽設攤展現自家金融科技成果，新光金控總經理吳欣儒、新光銀行總經理李正國、台新銀行總經理尚瑞強、台北富邦銀行總經理程耀輝今天均現身會場。

富邦金控在金融科技展打造「富邦FinTech永續生態圈」，現場展區涵蓋AI、物聯網、智能防詐、多元身分識別、雲端運算等應用等，富邦金此次展覽導入360度全景導覽技術，民眾在展前即可搶先在線上閱覽精選內容。

新光金控則在台北金融科技展蓋一座「Digital Park數位樂園」，提供現場民眾體驗新光人壽人生設計所首創「智能保單健診」，以及結合數位帳戶、信用卡與快速線上貸款的新光銀行OMNI-U數位品牌等。

台新銀行擴展生活金融生態圈邊界，以浩瀚神秘宇宙為主題，於金融科技展打造台新宇宙總部，展現人類對未來金融生活想像，為吸引民眾走入展場，台新銀行以虛擬分行為亮點，帶領民眾以自己的人像在元宇宙世界裡完成金融大小事。

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台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，從過去紙本作業、線上申辦再到Web3.0的去中心化金融，金融科技發展迅速，此次打造台新宇宙總部，藉由台新虛擬行員Rose帶領，當民眾置身虛擬分行，原本尋常的ATM操作，可透過與虛擬行員Rose對話以完成交易。

南山人壽攜手健康守護圈合作夥伴，在金融科技展展示後疫情時代如何運用科技力結合保險服務，成為民眾的智慧健康管家，南山人壽在攤位廣邀民眾體驗遠距健康管理、線上運動健身、BAM活力洋溢App等，盼讓民眾了解保險可結合科技與娛樂，以有趣方式達到健康管理目的。（編輯：趙蔚蘭）1111028