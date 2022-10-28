花園坪數腰斬 公平會罰遠雄共220萬元

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）花了大錢買新房，原本期待的600坪中庭花園坪數卻腰斬，消費者恐怕都很難接受。公平會認為遠雄建設及遠雄房地產未能盡力確保宣稱內容能夠履行，構成廣告不實，分別處新台幣120萬元及100萬元罰鍰。

公平會表示，遠雄建設及遠雄房地產銷售台中市南屯區建案「遠雄文心匯」時，提供資料供蘋果日報在104年8月22日報導，內容描述建案「1、2期社區中間另保留約600坪中庭花園」；由於遠雄建設及房地產以提供資料方式，讓蘋果日報報導刊登具商業價值的訊息，屬於公平交易法第21條所稱廣告。

然而，107年11月遠雄建設將第2期基地賣給其他公司，接手的公司卻在108年11月完成第2期建案核准建造執照變更設計，以致於無法提供先前遠雄宣稱的600坪中庭花園。

遠雄建設公司因故轉售第2期基地，導致已買房的消費者僅有第1期建案約317坪中庭空間，無法提供如報導宣稱的600坪中庭花園。

公平會指出，中庭花園的坪數差距太大，一般消費者很難接受，先前報導內容已涉廣告不實，違反公平交易法第21條第1項規定；經公平會於26日第1622次委員會議決議，分別處遠雄建設120萬元罰鍰、遠雄房地產100萬元罰鍰。

公平會提醒，事業提供給新聞媒體有關商品或服務內容等資訊，應該注意是否與實際情形相符，如果於報導刊登後，實際情形可能有變，也應注意原報導是否可能構成不實廣告的問題。

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由於廣告不實的行為並非遠雄銷售期間發生，而是在2期轉手後，接手公司更改設計才發生，據了解，公平會有委員在會中提出不同意見，此案決議並非全體委員一致同意。

主張處罰的委員認為，可以理解業者在商業經營有彈性變動的需求，但建商如果預期未來實際興建情形可能與當初媒體報導的不同，或許可以在轉手時要求買方應履行先前規劃內容，就能兼顧消費者權益。（編輯：趙蔚蘭）1111028