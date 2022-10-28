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沈榮津肯定綠色金融重要性 助離岸風電永續發展

2022/10/28 21:32
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（中央社記者曾智怡台北28日電）今年是離岸風電工程爆發年，年底預計有200支風機佇立台灣西海域，行政院副院長沈榮津強調，政府將持續引導產業綠色轉型，並透過「綠色金融行動方案3.0」提供後盾，鼓勵金融機構投入綠能產業，帶動台灣離岸風電產業永續發展。

沈榮津今天出席「離岸風電融資創新研討會」致詞表示，台灣推動能源轉型有兩主軸，太陽光電部分，目前裝置容量約900萬瓩，「台中火力機組一台55萬瓩、10台等於550萬，大家就有一個概念」；離岸風電部分，2025年將達5.6GW設置目標，預計年底台灣西海岸累計完成裝設200支風機。

沈榮津指出，為使綠能產業順利發展，政府參考國際做法，以國家融資擔保方式，推動國家融資保證機制，促進國內金融業者近一步參與綠能建設，合作達成綠能願景；上次到歐洲考察離岸風電產業發展，發現英國推動綠色金融值得借鏡，台灣也在相關單位努力下，慢慢看見成果，感謝國內金融單位配合政府政策。

他說，政院各部會共同推動「綠色金融行動方案」，盼藉由升級至3.0版，提供國內後盾，鼓勵金融機構投入綠能產業，注入資金活水，活絡綠能市場。

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另一方面，政府已啟動離岸風電區塊開發，自2026到2035年，每年新增1.5GW，將開創15GW市場，預計今年第4季完成期選商，並公告獲配風場名單，預估至2035年將帶動新台幣3.1兆元投資金額、7.4萬人就業機會；同時，積極規劃浮動式風場示範計畫，支持離岸風電產業永續發展。

他強調，為打造台灣成為亞太離岸風電產業重要樞紐，政府積極開發友善融資環境，期待與各界共創能源產業共榮發展的多贏局面。（編輯：張均懋）1111028

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