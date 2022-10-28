2022年中小企業白皮書出爐 家數破159萬創新高

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（中央社記者曾智怡台北28日電）根據經濟部最新出版「2022年中小企業白皮書」，去年台灣中小企業家數超過159萬家，占全體企業逾98%，創歷年新高；且因台灣國際貿易及國內投資增加，銷售額超過新台幣26兆，出口額年增率更達2成5。

另外，中小企業就業人數為920萬人，維持全國就業人數8成以上。

「2022年中小企業白皮書」今天出爐，經濟部透過新聞稿表示，本年度中小企業白皮書專題為「2021年台灣中小企業數位轉型現況及需求調查」，探討中小企業數位轉型的現況，以及數位轉型的重點。

經濟部指出，中小企業主要面臨「缺乏數位技能和人才」的挑戰，期望多參與政府的人才培育課程，解決數位人才缺乏的問題。

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此外，目前超過半數企業使用基礎文書處理為主要數位化工具，盼未來投入更多資源在數據分析、客戶體驗服務、雲端整合系統等進階商業運用，政府也持續協助中小企業推動數位轉型，調整內部營運模式，提升整體競爭力。

因應國內外經濟情勢變化，政府持續辦理中小企業輔導措施，涵蓋財務融通、技術研發、創業育成、城鄉發展及出口拓銷等多元面向，並積極推動淨零碳排與數位轉型等措施，包括建置合適估算工具掌握碳排放、提供淨零轉型諮詢診斷服務、導入行動支付、接軌5G應用服務等。（編輯：張均懋）1111028