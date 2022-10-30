平鎮工業區廢水污染老街溪？經部：符合標準才排出

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（中央社記者張璦台北30日電）媒體報導，經濟部所轄平鎮工業區的工業廢水污染老街溪。經濟部今天表示，區內廠商所排廢水都需納入污水處理廠處理，符合放流水排放標準才排出，且近2年平鎮工業區污水處理廠放流水質均穩定。

媒體28日報導，平鎮工業區的工業廢水污染老街溪，經濟部工業局今天發布新聞稿指出，平鎮工業區位於桃園市西南的平鎮區境內，工業區內廠商排放的廢污水，都需納入污水處理廠妥善處理後，在符合放流水排放標準下，排放至大坑缺溪，最後匯流至老街溪。

同時，工業局也與桃園市政府環境保護局合作，藉由不定期執行委託的水污染查證權，遏止廠商藉由雨水下水道不當排放廢水。

工業局表示，工業局在污水處理廠放流口設置水質水量自動連續監測系統，並將監測數值傳輸至環保機關，若有水質異常狀況可於第一時間進行查察。

工業局指出，近2年平鎮工業區污水處理廠放流水質均穩定，僅今年5月5日因處理設備故障，導致放流水COD（化學需氧量）及SS（懸浮固體）超標而遭環保機關裁罰，工業局將加強監督維持污水處理廠正常運轉。

除妥善處理工業區放流水，工業局表示，積極參與桃園市政府「桃園市河川流域整治管理推動小組」、「桃園市工業區或園區污水下水道系統自主管理成效檢討會」以及行政院環境保護署「南崁溪及老街溪污染整治督導及協調會」等會議，並配合相關整治策略。

工業局舉例，配合桃園市政府降低老街溪重金屬銅離子濃度的規劃，雖然污水廠放流水重金屬銅離子已遠低於排放標準（放流水標準為1.5 mg/L），工業局持續輔導工業區內廠商自主訂定削減計劃，今年1至6月污水廠放流水中銅離子平均濃度已下降至0.24mg/L，成效顯著。

此外，經濟部指出，桃園市政府於民國100年展開老街溪加蓋商場拆除（開蓋）及整治計畫，拓寬河道及改善老街溪水質，營造為都市藍綠帶狀水岸親水空間。

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經濟部表示，水利署配合老街溪整治計畫，於全國水環境計畫核定老街溪相關工程包含四方林排水水質淨化、龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫、老街溪青埔水都計畫、龍潭污水下水道系統新建計畫等9件、約新台幣6.57億元，也促使老街溪水質從原來的嚴重污染改善為中度污染。

不過，經濟部指出，長期仍須持續配合污水截流處理，才能解決水質污染問題，經濟部也將持續與桃園市政府配合，為老街溪水質改善貢獻心力，落實產業與環境永續發展的目標。（編輯：楊蘭軒）1111030