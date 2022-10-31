藥械合一CDMO廠心誠鎂 預計明年登錄興櫃

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）專注於提供藥械合一CDMO（委託開發暨製造服務）的心誠鎂行動醫電近日獲主管機關核准公開發行，規劃2023年登錄興櫃。

心誠鎂實收資本額新台幣2.4億元，主要法人股東包含美國矽谷知名生技創投維梧資本、日本大和投資、漢鼎、兆豐、國泰人壽、安瑞、中加等大型投資法人及台耀化學等，現由國泰證券進行輔導上市櫃計畫。

心誠鎂成立於2014年，近期致力於高階醫用霧化器藥械合一產品開發，並為藥廠客戶提供早期開發階段所需客製化霧化器設計與藥物霧化測試，後期則提供霧化器量產與上市後監督等全方位CDMO服務。

國泰證券表示，全球在後疫情時代對於吸入性藥物的需求上升，而防止氣霧溢散的呼吸偵測式霧化器成為治療藥物開發藥廠的吸入式給藥的主流。目前國際間能專注於吸入性藥械合一開發的CDMO公司不多，心誠鎂的核心能力在於霧化器硬體設計。

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心誠鎂在呼吸治療領域所提供的藥械合一產品及服務已獲國際藥廠的認可，目前正為國際知名血漿製劑領導者CSL Behring及美國矽谷生技公司AeroRx等藥廠客戶的高價值藥物提供客製化醫用霧化器開發及分析霧化性能等服務，其中吸入性免疫球蛋白CSL-787已展開一期臨床試驗。

此外，心誠鎂2023年也將搭配AeroRx的LABA/LAMA複方藥物進行人體藥物動力學與藥效學（PK/PD）試驗。（編輯：楊凱翔）1111031