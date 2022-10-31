伯特光布局元宇宙商機 12/28掛牌上櫃

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）光學模具廠伯特光電主攻高階手機鏡頭應用外，近年也積極布局AR、VR、MR等產品鏡頭用模具，預計11月2日舉行上櫃前業績發表會，12月28日掛牌上櫃。

伯特光成立於2003年，實收資本額新台幣3.23億元，主要從事精密光學鏡片用模具及精密光學金屬零組件設計、製造及銷售。為國內光學鏡頭廠玉晶光、佳凌、今國光等光學廠主要合作模具廠。

伯特光相關產品包括智慧型手機鏡片模具AR、VR、MR等擴增、虛擬及混合實境產品鏡頭用模具及零組件，以及先進輔助駕駛車載用鏡片模具及零組件、生技醫療或智慧家電、高科技3C感應裝置、監控設備光學鏡片用模具及金屬零組件等。

伯特光表示，市場預期2023年主流智慧型手機相機規格將大幅改款，可望成為明年業績成長動能；另外，隨著元宇宙議題帶動下，包括微軟、Google、蘋果、Sony及Meta等科技大廠紛紛加大投入VR、AR市場，看好新產品推出將為營運增添新動能。

伯特光指出，根據IDC報告指出，2021年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量1123萬台，年增92.1%；2022年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量將達到1573萬台，年增43.6%，在VR、AR裝置出貨量將大幅成長，伯特光也將積極擴充產能因應需求的快速成長。

近年傳統車廠亦競相導入先進駕駛輔助系統（ADAS），帶動新一波車用鏡頭數量成長及規格升級趨勢，單輛車鏡頭用量將到達6至8顆，未來車用鏡頭用量將大幅成長，對伯特光精密光學模具需求增加下，將可望帶動營運表現。

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伯特光營收自2020年8.60億元成長至2021年9.36億元，每股盈餘亦從2020年4.86元成長至2021年5.41元；2022年上半年受惠於產品組合優化及美元升值，營業收入4.85億元，每股盈餘為4.59元，就上半年淨利而言，已達成2021年全年度的89.06%。

展望未來，伯特光積極開發拓展新應用領域產品，除持續深耕智慧型手機鏡頭模具外，也積極布局AR、VR、醫療、自動駕駛、智慧家庭、安全監控等各應用領域，其中車載及醫療等產品近年已有實績表現。（編輯：張良知）1111031