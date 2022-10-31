三大法人同步買超75億 外資回補晶圓雙雄

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）在美股強漲激勵下，台股今天大漲161點，收在12949點，收復12900點和短天期均線。外資今天大買群創、聯電、力積電和台積電，賣超欣興、鴻海、長榮航、國泰金。

美股4大指數大漲，激勵台股今天震盪走揚，大盤一舉收復12800點和12900點整數關卡，終場上漲161.33點，收在12949.75點，重新站上5日均線12812點和10日均線12878點。

不過台股今天成交值仍未放大，僅有新台幣1676.98億元，加計盤後交易約為1690.35億元。台股已連續7個交易日單日成交值未超過2000億元。

三大法人今天同步買超，合計買超75.21億元；其中，自營商買超18.42億元，投信買超11.08億元，外資及陸資買超45.71億元。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，群創、聯電、力積電、台積電為外資青睞前4大標的，分別買超1.43萬張、1.22萬張、1.03萬張、8234張。

相較之下，外資今天賣超前5大標的包括元大台灣50反1、欣興、鴻海、長榮航、國泰金，分別賣超1.49萬張、9845張、9614張、8535張、7214張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪表示，外資近期開始回補低位階個股，期貨布局也未偏空。

容逸燊指出，外資目前在亞洲股市資金配置鎖定印度股市，持續調節在中國大陸、香港和台灣股市的資金部位，主要是中共20大之後，外資重新調配在大中華區的資金動向。

期貨法人指出，本週將迎來美國聯準會（Fed）利率決議結果，市場轉趨保守觀望，預期台股短線區間震盪。（編輯：張良知）1111031