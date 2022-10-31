中高齡勞參率升高 基富通：退休規劃可考慮共同基金

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（中央社記者潘智義台北31日電）主計總處統計，今年前9月中高齡的勞動參與率平均值突破65.4%，基富通證券總經理王浩宇今天表示，因擔心退休金不足，近年延緩退休情形明顯，其實只要及早做好準備，如期退休難度不高。

王浩宇透過新聞稿指出，在普惠金融政策推動下，國人投資理財工具越來越多，其中，共同基金具備跨入門檻低、變現性高、投資範圍廣、種類多元、風險等級標示明確等5大優勢，是最適合大眾的金融理財工具，若能善加運用，並且及早做好準備，都有機會達成如期退休的目標。

根據主計總處資料顯示，今年來台灣中高齡勞動參與率創下歷年新高，且初次核付勞保老年年金平均年齡提高，凸顯國人延後退休的現象。

主計總處統計，今年來前9月中高齡的勞參率平均值突破65.4%，其中，65歲以上的勞參率平均甚至達到9.6%，創下歷年新高。不僅如此，近5年勞保老年年金的初次核付年齡逐年提高，截至去年底，男性平均已來到62.8歲、女性平均為62.4歲。

王浩宇分析，過去國人平均退休年齡都不到60歲，然而，觀察近年中高齡的勞參率，或者勞保年金的初次核付年齡，都顯示國人延後退休的現象益發明顯。分析背後原因，不外乎平均壽命越來越長，讓許多人擔心退休金不足，因此打消提早退休的念頭。

他認為，運用基金理財準備退休金，應掌握兩大原則，一是用對方法、二是挑好標的。用對方法指的是，不用等到手上有一桶金才開始，只要每月有紀律地定期定額3000元小額投資，雖然初期投入本金不多，但每年報酬持續滾動，10年、20年下來，創造的長期複利效果將會非常可觀。

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他說，挑好標的並非挖掘潛力股，因為基金已有經理人分析公司財報、追蹤市場消息，投資人只要尋找符合個人偏好、風險屬性的基金。若不知從何挑起，不妨參考「好好退休準備平台」上的基金，都是由產官學專家從國內外數千檔基金中層層篩選而出，適合長期退休規劃，且免手續費、超低經理費。

王浩宇表示，今年全球政經局勢充滿許多未知數，預測市場走勢的難度頗高，但景氣會不斷循環，對於退休規劃或長期投資人，最重要的不是判斷市場高低點，而是保持耐心與紀律，透過定期定額方式，打造具有韌性的理財策略，度過短期市場陣痛期。（編輯：趙蔚蘭）1111031