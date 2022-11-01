國銀對中小企業放款 全年可望創下史上第3高紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）少了前2年配合政府紓困振興方案力道，今年前9月本國銀行對中小企業新增放款仍達新台幣4461億元，金管會預期全年可望刷新史上第3高紀錄；其中，又以彰銀對中小企業放款最積極。

金管會今天公布，截至今年9月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆1348億元，9月單月新增放款449.54億元，放款動能較8月回升。

前9月國銀對中小企業新增放款4461億元，已超越今年年度新增放款目標3500億元，目標達成率為127.46%。

金管會銀行局副局長童政彰表示，2020年及2021年國銀對中小企業放款數，因配合政府紓困振興方案，2020年全年新增放款達9144億元、為史上新高，2021年全年新增放款8762億元則創史上次高。

童政彰指出，今年前9月國銀對中小企業新增放款達4461億元，雖較前2年動能下降，但全年有望刷新史上第3高紀錄。

今年前9月對中小企業新增放款前5大銀行，依序為彰化銀行增加395億元、第一銀行增加388億元、土地銀行增加376億元、永豐銀行增加344億元、中信銀行增加323億元。

若從對中小企業放款餘額觀察，以第一銀行餘額達9052億元居冠，其次依序為合作金庫8423億元、台灣中小企銀7193億元、華南銀行6733億元、兆豐銀行6274億元。

金管會統計，今年9月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.14%，月減0.26個百分點；9月底國銀對中小企業放款平均逾期放款比率為0.26%，月減0.01個百分點。（編輯：林淑媛）1111101