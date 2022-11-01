緯創加速器第4屆招募7家新創 聚焦AI等領域

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（中央社記者吳家豪台北1日電）由代工廠緯創成立、新創加速器AppWorks協助營運的緯創垂直加速器，今天宣布開放第4屆新創團隊申請，限額招募7家涵蓋人工智慧（AI）、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技領域的新創團隊。

緯創發布新聞稿說明，緯創加速器（Wistron Accelerator）每年限額招募2屆，前3屆共有19家新創獲選加入，第4屆將限額招募7家，額滿停止接受申請。獲選團隊將自明年3月至8月展開加速，自加速器畢業後，也將成為緯創新創生態系的一員，與緯創集團建立長期且深度的合作關係。

為了更廣泛且深入與新創探索合作機會，緯創加速器將由各投入的企業與事業單位高階主管親自參與，除了擔任導師，提供獲選新創與創業者在個人經驗、產業洞察、事業經營的交流外，也將提供進行概念驗證（PoC）實驗、加速商業模式成長的場域，新創可因此大幅減少摸索、試錯與實驗的機會成本。

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緯創資通董事長林憲銘說，與新創合作，期待讓優秀的創業者帶緯創看到「後天」的機會。

他表示，緯創身為代工大廠，對於「今天」與「明天」的產業變化和商機，可靠自己掌握，但由於缺乏接觸終端應用最後一哩的管道，對於「後天」的掌握，必須讓內部能與位處創新應用、技術、商業模式最前緣的新創，有足夠的接觸頻率與深度，從中了解外部改變帶來的影響與機會，進而推動內部創新。（編輯：潘羿菁）1111101