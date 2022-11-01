施振榮詮釋王道新定位 籲領導人重視永續發展

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（中央社記者吳家豪台北1日電）電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮推動「新王道」，呼籲領導人重視地球、社會、組織的永續發展，更要落實王道思維，在創造價值的同時兼顧利益相對平衡。

施振榮今天透過旗下智榮基金會發布新聞稿指出，「王道」原本是在2500多年前由孟子提出，當時王道談的是為王之道。今天他重新詮釋並賦予王道新的意義，談領導人之道，且給予新定位提出「新王道」，希望進一步讓王道思維更普及化，朝國際化發展。

施振榮表示，ESG（環境、社會責任、公司治理）追求企業社會責任及永續發展的指標，其實與新王道精神相同。「創造價值、利益平衡、永續經營」是新王道的3大核心信念，在創造價值的過程中，重要的是建構所有利害相關者都能利益相對平衡的機制，包括顧客、股東、員工、經營團隊、銀行、供應商、客戶、社會、自然環境等。

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由於ESG中的E（環境）與S（社會）不會自己發聲說話，施振榮強調，領導人更要照顧這些弱勢的利害相關者，否則有朝一日等社會或自然環境反撲時，就要付出更大的代價及成本，對社會帶來相當大的衝擊。

他說，西方追求永續發展是「由外而內」，東方王道思維則是「由內而外」，關鍵在領導人是否具備王道的基本信念，只有不斷創新創造價值，兼顧利益相對平衡，才能永續，並讓人類朝更文明的方向邁進。（編輯：楊蘭軒）1111101