工研院攜手蓋德開發智慧健康手錶 彰化醫院驗證

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（中央社記者張建中新竹2日電）工研院今天宣布，與蓋德科技合作研發智慧健康手錶系統，首次在衛福部彰化醫院進行測試驗證，未來醫護人員可透過及早監測即時提供個人化診斷與醫囑。

工研院電光系統所所長張世杰表示，工研院這次將研發的AI人工智慧技術與蓋德的手環結合，可即時上傳病患生理資訊，透過邊緣運算立即將數據進行AI演算，提供護理人員最新的病患狀況，讓醫療照護更有保障。

張世杰指出，工研院與蓋德合作開發的智慧健康手錶系統已在彰化醫院進行場域驗證，透過AI健康數據模型，分析患者透析過程的連續健康數據，了解生理趨勢與變化，將健康管理從醫療院所延伸至居家生活的健康數據監控與管理。

張世杰說，目前已獲得近500位患者、上萬筆資訊，協助管理慢性患者居家動態健康數據變化並掌握風險，成功降低醫療資源，並提升患者健康生活品質。

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彰化醫院院長曾孔彥表示，智慧健康手錶系統支援心電圖、血氧濃度、動態心率、動態壓力、體溫等重要健康數據的收集，及藍牙閘道功能，可在醫療院所、養老中心、企業辦公室等大型場域，進行即時健康數據收集與管理，並支援即時求救按鍵。

曾孔彥說，智慧健康手錶系統可以作為患者健康數據監控與緊急需求回應的有效系統，有效率的進行患者健康狀態監控，並可降低醫護人員的照護負擔。（編輯：張均懋）1111102