賣彰銀換得190億 台新金：無增資需求不排除併購

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（中央社記者謝方娪台北2日電）黑天鵝紛飛，金融業掀增資潮，不過今年8月台新金處分10%彰銀持股，換得新台幣190億餘元現金，台新金今天表示，金控並無增資需求，這筆現金將考慮併購或增資子公司以增強體質。

因今年通膨、升息、俄烏戰爭及防疫險風暴等因素，金融業掀起增資潮，台新金今天下午舉行今年第3季線上營運說明會，法人聚焦台新金控後續是否有現金增資等資本強化規劃。

台新金總經理林維俊指出，相比國內其他金控，台新金很不同的地方在於，台新金在8月10日出脫10.48億股彰銀持股，這筆資金都還在台新金手上，190億餘元現金以定存方式存放在台新銀行。

林維俊表示，因台新金帳上現金相當充裕，金控完全沒有辦理增資的需求，未來會再尋找適合方向，例如考慮併購或對子公司增資以增強子公司體質等，都是可能的方向。

談到股利規劃，林維俊表示，可發放的股利金額還受到第4季獲利表現及市場波動對淨值影響2大不確定性因素牽動，到今年底才會確切知道可配發金額多寡；市場波動難預期，不過台新金對第4季獲利有信心，審慎樂觀看第4季獲利情況。

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今年美國聯準會（Fed）猛烈升息，債券殖利率狂飆，讓壽險業面臨空前淨值危機，市場預期美國聯準會11月恐繼續猛烈升息3碼（1碼為0.25個百分點），屆時恐將持續衝擊壽險業淨值。

不過，林維俊表示，台新金旗下台新人壽債券部位100%放在AC（攤銷後成本），不受評價波動衝擊淨值，今年利率大幅上漲，對台新人壽淨值無影響，台新人壽淨值比超過6%、RBC（資本適足率）超過400%，體質相當健全。（編輯：黃國倫）1111102