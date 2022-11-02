伯特光28日掛牌上櫃 拓元宇宙、車載及醫療應用

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光學模具廠伯特光2日舉行上櫃前業績發表會，樂觀看待明年來自潛望式鏡頭及VR新應用的需求帶動。圖為伯特光董事長陳柏輯。中央社記者韓婷婷攝 111年11月2日

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光電今天舉辦上櫃前業績發表會，樂觀看待明年手機導入潛望式鏡頭帶動的需求及VR（虛擬實鏡）及車載、醫療等新應用動能。

伯特光預計11月28日掛牌上櫃。董事長兼總經理陳柏輯表示，伯特光是「冷氣房裡的黑手」，以生產金屬件及模具起家，7、8年前開始切入塑膠鏡片模具；光學模具是相當講求技術、仰賴經驗的高精度加工製造產業，除了手機，也積極跨足多元化應用。

陳柏輯表示，光學產業具高度客製化、高技術度密集性，模具的品質優劣與所生產的鏡片良率密切相關，更會影響客戶的生產成本與交貨期程；在鏡頭產品追求高畫素、輕薄化的趨勢下，光學鏡片品質規格提高，多層鏡片堆疊的光軸同心度要求相對嚴格，是國際大廠選擇合作廠商、交付訂單時要評估的關鍵指標。

伯特光策略長余嘉育表示，目前主要業務和產品包括智慧型手機、VR、AR、車用等精密光學鏡頭鏡片模具和光學產品用精密金屬零組件，同時積極拓展醫療、半導體、智慧型家電等需高精度零件的產業領域。

余嘉育表示，光學模具是長年技術的堆疊累積，伯特光技術人員都擁有20年以上經驗，明年智慧型手機導入潛望式鏡頭，可望為外型帶來較大的改變。車載部分，在高階車燈、感光條與車廠合作多年，同時也開展半導體設備相關零件。

伯特光相當看好元宇宙的發展，余嘉育表示，近2年在AR、VR鏡片模具設備就投資近半個股本，相關產品營收貢獻從去年2%，今年上半年已來到6%，期待明年可以較顯著成長。

展望明年，余嘉育表示，在智慧型手機鏡頭產品躍進、VR、AR需求帶動、車載鏡頭需求浮現下，後續營運及成長動能樂觀，明年來自手機、VR的動能，將帶動整體營運成長。（編輯：楊蘭軒）1111102