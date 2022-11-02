產業專利分析與布局競賽 氫燃料電池車作品奪冠

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）經濟部智慧財產局舉辦「2022年產業專利分析與布局競賽」，從62隊中選出前3名及5名佳作，其中以「氫燃料電池車」作品獲得第1名的「核能研究所」團隊，可獲得新台幣10萬元獎金。

智慧局今天舉辦「2022年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表。智慧局表示，這次共有62隊參賽，經過初賽、複賽後，評選出前3名與5名佳作。

智慧局表示，盼藉此競賽提供產學研各界一個專利布局與產業分析交流平台，開創產學合作契機，扎根智財種子，促進創新或研發成果的流通與運用，帶動企業深耕產業分析與專利布局。

智慧局說明，今天活動除頒發獎項及發表成果，也邀請邀請財團法人專利檢索中心，就「化合物半導體功率元件」及「無人機智慧飛控」兩項技術領域，分享專業的專利分析報告，讓參賽團隊及與會者觀摩學習。

智慧局說明，此次競賽參賽者必須完成「專利檢索」及「產業分析」12小時教育訓練課程，並運用全球專利檢索系統（GPSS）的各項功能，完成產業專利分析與布局競賽報告。

智慧局表示，參賽者能在競賽獲勝的關鍵，除依產業特性進行專利檢索，提出當前產業專利趨勢及概況，也分析產業內競爭對手的布局概況，最後總結出台灣企業目前的處境，以及可發揮的優勢。

智慧局表示，各參賽團隊檢索分析的技術領域，包括「能源零碳排」、「智慧新生活」、「製造智慧化」、「健康大未來」等面向，對相關產業技術研發有很大幫助。

智慧局指出，所有參賽團隊所完成分析報告將刊登智慧局網站，供台灣相關產業參考運用，以掌握全球關鍵技術及前瞻技術研發，強化企業策略布局運用，深耕產學專利布局人才。

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此次競賽前3名參賽團隊及獲獎作品，依序為「核能研究所」的「氫燃料電池車」、「碳索 RMRI」的「重質油轉化鋰離子電池負極碳材」、「瘋狂的細胞小將」的「免疫細胞療法之專利分析與佈局」。

5名佳作分別為台科大專利所與業界人士組成的「騎遇機」團隊，新代科技的「新代科技」團隊、清華大學的「SonicBalloon」團隊、業界人士的「專利之『藥』見」團隊及台科大專利所的「作業交兩次都不隊」團隊。（編輯：黃國倫）1111102