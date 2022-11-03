聯陽第3季獲利回升 義隆電稅前淨利創10季低
2022/11/3 11:12
（中央社記者張建中新竹3日電）IC設計廠聯陽及義隆電第3季獲利表現不同調，聯陽稅後淨利新台幣3.11億元，季增5.5%，每股純益1.93元。義隆電稅前淨利6.23億元，季減逾4成，為10季來新低。
受電腦市場需求疲軟影響，聯陽及義隆電第3季營收同步滑落，其中，聯陽第3季營收10.83億元，季減21%，本業營業利益2.48億元，季減約34%。
受惠業外股利收入挹注，聯陽第3季稅後淨利不減反升，達3.11億元，季增5.5%，每股純益1.93元；累計前3季稅後淨利10.11億元，每股純益6.28元。
義隆電第3季營收28.19億元，順利達成原訂28億至30億元目標，季減32%，營業利益率18.89%，達成原訂16.5%至20.5%目標。
義隆電第3季稅前淨利6.23億元，季減41.6%，以義隆電目前股本30.388億元計，每股稅前盈餘約2.05元；累計前3季稅前淨利27.04億元，每股稅前盈餘約8.9元。
法人預期，受通膨、升息等因素影響，電腦市場需求依然疲軟，供應鏈持續去化庫存，可能影響聯陽與義隆電第4季營運表現。（編輯：張均懋）1111103
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