產險保費明年恐漲 黃天牧：若聯合漲價公平會會處理

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（中央社記者謝方娪台北3日電）再保費率可能調高，加上產險業重新審視費率適足性，業界預期明年車險及火險等保費可能普遍喊漲。金管會主委黃天牧今天表示，費率自由化，調整不需保險局同意，但若有聯合哄抬，公平會會處理。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備質詢，民進黨立委高嘉瑜及國民黨立委洪孟楷均關注產險業明年各險種保費恐調漲的消息。

黃天牧表示，費率已經自由化，商品費率是反映風險，產險業調整保費，不需經過保險局同意。

黃天牧說，若有部分產險公司調高，消費者可能會轉移去別家，若業者聯合漲價，公平會會處理。

金管會保險局長施瓊華補充，產險業調漲保費，不必向保險局報告，不過保費調漲要依各險別過去損失經驗進行調整。

黃天牧指出，保單費率是根據損失率，若有部分公司調漲，消費者可以選擇其他產險公司，「保險公司調整費率，必須非常審慎」。

洪孟楷關注，若產險業有聯合調漲行為，金管會是否會主動介入；黃天牧表示，「我們會了解」，另一方面，若有聯合行為，公平會也會關注。（編輯：趙蔚蘭）1111103