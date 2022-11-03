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台股開低走低 收跌113.57點

2022/11/3 13:49
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（中央社台北3日電）台北股市今天開低走低，收盤跌113.57點，為12986.6點，跌幅0.87%，成交金額新台幣1635.25億元。

加權指數開盤為12985.55點，盤中最高12991.37點，最低12905.35點；不含金融股指數11092.12點，跌102.39點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.12%、食品股跌0.11%、塑化股跌0.16%、紡織股跌0.58%、機電股跌1.11%、造紙股跌0.93%、營建股跌0.3%、金融股跌0.53%。

委買張數1617萬8754張，委賣張數777萬1517張，成交張數463萬8948張。

收盤時上漲430家，下跌425家，持平131家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、嘉聯益、元大滬深300正2、國泰永續高股息、群創。

漲幅前5名個股為威盛、科風、台端、菱光、通嘉。

跌幅前5名個股為中鼎、康那香、富邦NASDAQ正2、富邦恒生國企正2估、中信中國50正2。1111103

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