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南茂第3季獲利季減49% 創2年來低點

2022/11/3 15:11
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂今天下午公布第3季稅後獲利新台幣6.72億元，季減49.1%，是2年來單季低點，每股基本純益0.92元，前3季稅後獲利32.17億元，每股基本純益4.42元。

南茂第3季合併營收52.54億元，較第2季68.51億元減少23.3%，創2019年第3季以來低點，單季合併毛利率15.5%，較第2季25.4%減少9.9個百分點，是2020年第4季以來低點，單季合併營業利益3.97億元，營益率7.6%，較第2季18.6%減少11個百分點，是2019年第2季以來低點。

南茂第3季稅後獲利6.72億元，較第2季13.2億元大減49.1%，是8季以來低點，單季每股基本純益0.92元，低於第2季EPS 1.82元。

南茂指出，第3季外幣兌換利益增加約7400萬元，以及透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失減少約1800萬元。

觀察稼動率，南茂第3季整體稼動率約57%，較第2季75%和去年同期85%明顯下滑，其中第3季封裝稼動率約64%，測試稼動率約63%，LCD面板驅動晶片稼動率從第2季80%大幅下滑至49%，金凸塊晶圓稼動率約46%。

累計前3季南茂合併營收188.31億元，較去年同期206.08億元下滑8.6%，前3季合併毛利率22.47%，較去年同期26.62%減少4.15個百分點，前3季合併營業利益29.06億元，營益率15.43%，較去年同期20.51%減少近5.1個百分點。

前3季南茂稅後獲利32.17億元，較去年同期36.41億元減少11.6%，前3季每股基本純益4.42元，低於去年同期EPS 5.01元。（編輯：郭無患）1111103

南茂
南茂第2季獲利同期新高 上半年每股賺3.5元
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