更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 產經

救淨值壽險業提部分負債採公允價值 黃天牧：有顧慮

2022/11/3 20:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）為搶救淨值，壽險業擬向金管會提「部分負債採公允價值」，金管會主委黃天牧今天表示，尚未收到壽險公會公文，但財報應有一致性作法，且若未來利率反轉是否要再調整，是金管會的顧慮之一。

面對淨值危機，壽險公會近日通過「部分負債採公允價值」提案，黃天牧今天在立法院財政委員會前接受媒體聯訪時表示，目前壽險公會尚未將正式公文報至金管會保險局，保險局有初步了解內容，收到公文後將再進一步研究。

不過，黃天牧強調，任何制度調整必須要有一致性作法比較好，因財報畢竟要對外公開；後續金管會將再檢視壽險公會所提方案，了解是否有地方要再進一步討論。

民進黨立委郭國文質詢時關注，壽險業近日再提搶救淨值第二招，希望部分負債採公允價值，金管會是否同意。

黃天牧答詢時表示，壽險公會尚未將完整方案報至保險局，待收到會再研究是否有可行性，目前初步判斷，有壽險公司希望自行選擇部分負債提前接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報），改採公允價值衡量，「金管會認為有些地方要再思考」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃天牧指出，國內壽險業預計在2026年接軌IFRS 17，金管會有循序漸進的規範及程序，接軌過程包含商品、精算及資訊系統等均要進行調整，若壽險業者單獨挑某些負債先和現時市場利率接軌，金管會認為還要再了解方案細節，進行審酌。

郭國文質疑，現在利率往上升，壽險業希望進行資產重分類及部分負債改採公允價值，但若利率反轉往下降，是否要再挪回來；黃天牧坦言，這也是金管會對壽險公會提案想了解的地方、是金管會的顧慮之一。（編輯：林淑媛）1111103

黃天牧
祭全面禁空或限制漲跌幅救股市？黃天牧：不排除 檢調抓到陽性快篩試劑賣家 金管會：已賣出一些
郭國文
藍要求落實居住正義 綠委：相關政策成效已顯現 安倍晉三縣民葬 綠委：將赴日參加
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族