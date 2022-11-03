救淨值壽險業提部分負債採公允價值 黃天牧：有顧慮

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（中央社記者謝方娪台北3日電）為搶救淨值，壽險業擬向金管會提「部分負債採公允價值」，金管會主委黃天牧今天表示，尚未收到壽險公會公文，但財報應有一致性作法，且若未來利率反轉是否要再調整，是金管會的顧慮之一。

面對淨值危機，壽險公會近日通過「部分負債採公允價值」提案，黃天牧今天在立法院財政委員會前接受媒體聯訪時表示，目前壽險公會尚未將正式公文報至金管會保險局，保險局有初步了解內容，收到公文後將再進一步研究。

不過，黃天牧強調，任何制度調整必須要有一致性作法比較好，因財報畢竟要對外公開；後續金管會將再檢視壽險公會所提方案，了解是否有地方要再進一步討論。

民進黨立委郭國文質詢時關注，壽險業近日再提搶救淨值第二招，希望部分負債採公允價值，金管會是否同意。

黃天牧答詢時表示，壽險公會尚未將完整方案報至保險局，待收到會再研究是否有可行性，目前初步判斷，有壽險公司希望自行選擇部分負債提前接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報），改採公允價值衡量，「金管會認為有些地方要再思考」。

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黃天牧指出，國內壽險業預計在2026年接軌IFRS 17，金管會有循序漸進的規範及程序，接軌過程包含商品、精算及資訊系統等均要進行調整，若壽險業者單獨挑某些負債先和現時市場利率接軌，金管會認為還要再了解方案細節，進行審酌。

郭國文質疑，現在利率往上升，壽險業希望進行資產重分類及部分負債改採公允價值，但若利率反轉往下降，是否要再挪回來；黃天牧坦言，這也是金管會對壽險公會提案想了解的地方、是金管會的顧慮之一。（編輯：林淑媛）1111103