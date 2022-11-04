國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 13日登場

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（中央社記者蘇思云台北4日電）2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇11月13日、14日登場，國泰金表示，論壇期間也獨家轉播埃及COP27周邊的世界氣候高峰會，董事長蔡宏圖也獲邀參與跟國際分享台灣金融業邁向淨零的經驗。

聯合國氣候變化大會（COP27）11月在埃及登場。國泰金表示，「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今年結合YouTube線上直播與實體論壇，11月13日、14日將獨家以中英文雙語轉播世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）。

國泰金指出，WCS為促進官方與企業深化合作的COP周邊的首要論壇，國泰金控董事長蔡宏圖、總經理李長庚獲邀參與WCS，跟國際分享台灣金融業邁向淨零的決心與經驗。

國泰金表示，蔡宏圖將在11月13日世界氣候高峰會（WCS）發表「金融轉型：創新金融商業模式帶動的關鍵淨零影響」專題演說，分享全球氣候變遷、碳排放、生物多樣性浪潮下，金融機構勇於跳脫既有框架，與利害關係人攜手，共創氣候金融創新解方，促成經濟零碳轉型。

李長庚也會暢談國泰金如何運用潔淨能源投資策略，打造氣候解決方案，支持再生能源發展，並與價值鏈夥伴合作。

除了轉播WCS部分精彩議程，11月14日論壇第2天更在台北國泰金融會議廳舉辦實體論壇，從實務面揭露台灣淨零之路，提供產業界因應解方。（編輯：林興盟）1111104