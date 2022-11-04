保險業遇防疫險及淨值難關 黃天牧：守得雲開見月明

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（中央社記者謝方娪台北4日電）今年產險業面臨防疫險理賠風暴，壽險業則身處淨值暴跌危機，金管會主委黃天牧今天以「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」勉勵保險業，在從業人員努力下，將看到風雨後的彩虹。

保險安定基金今天舉行「2022年保險業風險管理趨勢論壇」，今年主題為「氣候變遷與綠色金融：行動與因應」，盼讓保險業借鏡國際經驗，提升整體產業氣候風險揭露報告的內容及品質，並強化氣候變遷風險管理能力。

黃天牧致詞時談到行政院長蘇貞昌在行政院會針對防疫鬆綁的感想，蘇貞昌當時表示，疫情從2019年開始，已度過900多天，面對國境逐步開放，蘇貞昌引用「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」勉勵大家。

黃天牧表示，自己也要用這句話分享給所有保險業者，無論是產險業面對防疫險理賠或壽險業因升息造成淨值衝擊，在保險業從業人員一起努力下，終將看到風雨後的彩虹。

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黃天牧認為，氣候變遷帶來的風險與機會，不應只是保險機構要重視，對每個人都同樣重要，只是保險業一向擅於替別人管理風險，當保險業自己面對風險時，如何用更有智慧的方式處理，是非常重要的課題。

黃天牧也提到，國際清算銀行（BIS）提出「綠天鵝」概念，顯示氣候變遷所導致的系統風險不亞於資本不足；金管會正推動的「永續金融評鑑」，首屆將有8家壽險、5家產險及1家再保公司參與評鑑。（編輯：潘羿菁）1111104