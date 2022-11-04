緯創第3季每股賺1.33元 年增346.9%

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（中央社記者江明晏台北4日電）代工大廠緯創今年第3季本業表現優於第2季，但業外再受中國大陸立訊精密股票評價拖累，致稅後淨利季減13%；不過因去年基期低而年增346.9%，單季每股純益（EPS）為1.33元。

緯創今天召開董事會，會中通過第3季財報，緯創第3季合併營收達新台幣2501.03億元，營業淨利為68.37億元，稅前淨利為79.37億元，稅後淨利為36.96億元。

累計前3季合併營收7207.65億元，營業淨利為167.78億元，稅前淨利為165.1億元，稅後淨利為70.86億元，每股盈餘為新台幣2.55元。

緯創今年第3季毛利率7.2%，季增0.5個百分點、年增1.3個百分點，營益率2.7%，季增0.2個百分點、年增0.7個百分點。

緯創第3季稅後純益為36.96億元，雖季減13%、但年增346.9%，主要是緯創去年第3季本業營運穩健，但業外受持股立訊精密股票評價拖累，導致獲利大減，去年同期基期較低所致。

緯創今年第3季雖本業成長，但仍再度受立訊持股拖累，獲利表現不如第2季。（編輯：蘇志宗）1111104