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蘋果分散供應鏈 彭博：和碩在印度組裝iPhone 14

2022/11/4 16:19
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（中央社新德里4日綜合外電報導）知情人士透露，蘋果（Apple Inc.）的台灣代工廠和碩（Pegatron Corp.），已經開始在印度組裝蘋果最新的手機iPhone 14 。

知情人士告訴彭博（Bloomberg News），和碩成為第2家在印度生產iPhone 14的蘋果代工廠。由於這個計畫尚未公開，知情人士不願具名。

蘋果婉拒評論此事，和碩對此也不予置評。

蘋果另一家代工廠鴻海集團旗下富士康鄭州廠區iPhone Pro製造中心所在的地區，先前突然因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而實施全面封鎖。知情人士表示，這讓蘋果過度倚賴中國的風險被凸顯出來，儘管蘋果已實施分散供應鏈的計畫，開始在印度生產iPhone。

在iPhone 14於全球發表後才幾週時間，鴻海9月就在印度生產iPhone 14，拉近與在中國啟動生產新機的時間距離。絕大部分的iPhone仍在中國生產，蘋果的主要生產夥伴鴻海仍是iPhone高階Pro機款的獨家代工廠，而且是在鄭州廠組裝。

和碩代工廠設在印度南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu），截至9月底，他們在那裡有超過7000名員工，並在今年稍早開始生產 iPhone 12手機。和碩通常拿到蘋果入門手機的訂單。

在美國和中國大打貿易戰、且中國嚴格執行習近平清零防疫政策的情況下，總部設在美國加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司正在尋找替代的生產中心。在此同時，印度將該國定位成中國製造力的競爭對手。研調機構Counterpoint資深分析師Ivan Lam表示，蘋果將iPhone生產線移出中國的一大障礙是，目前iPhone大部分的零組件仍在中國製造，必須從那裡運往其他組裝iPhone的地方。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111104

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