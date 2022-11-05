里斯本網路高峰會 台企創新精神讓人驚艷

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2022年里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon）11月1至4日在葡萄牙首都里斯本舉行，台灣7家新創公司參展，駐葡萄牙代表張崇哲應邀出席致詞。（駐葡萄牙代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年11月5日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）2022年里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon）登場，台灣7家新創公司參展尋求商機，參展商品包括超薄可折疊彎曲的螢幕、一對多即時翻譯字幕、遠距診療系統等，台企創新精神讓與會者驚嘆。

自2016年以來，每年都在葡萄牙首都里斯本舉辦的「里斯本網路高峰會」1日至4日登場，這是全球新創事業重要的年度活動。今年會議主題圍繞在網路技術及新創科技等，全球高科技產業的各個部門，新創公司及國際大型企業等齊聚一堂。

今年大會的演講者包括葡萄牙總理、烏克蘭第一夫人、加密貨幣交易平台Binance創始人等。

為協助台灣新創企業鏈結全球創業生態圈，經濟部自107年起辦理「國際創新創業訓練營」（G Camp），培育及協助台灣新創團隊參加國際展會，尋找合作商機。

今年7月完成辦理第6屆訓練營，培育20家新創團隊，執行計畫的財團法人資訊工業策進會（資策會）組團率其中7家團隊赴葡萄牙參與里斯本網路高峰會，藉由參展、拜會及Road Show等活動，邀約投資人、企業、商務組織及其他新創等潛在合作對象，以擴大團隊的人脈鏈結。

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在經濟部中小企業處及資策會協助下，台灣7家新創公司3日在在里斯本舉辦Pitch Night Road Show活動，展示運用各種新技術，提出企業解決方案。其中，超薄又可折疊彎曲的中大尺寸螢幕、結合5G與AI的一對多即時翻譯字幕系統、監看嬰幼兒的AI影像式即時生理資訊監測系統、運用大數據的遠距診療系統等，與各國新創團隊及投資人互動，連結潛在客戶，並尋求商機。

駐葡萄牙代表張崇哲應邀出席致詞，他舉葡萄牙著名詩句「有夢最美，希望相隨」（O homem sonha, e a obra nasce），讚揚7家新創公司運用新科技、勇敢創業築夢的精神，並期待成功與葡萄牙新創及投資人合作，開拓新市場。（編輯：高照芬）1111105

2022年里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon）11月1至4日在葡萄牙首都里斯本舉行，台灣7家新創公司參展，在會場交換意見。（駐葡萄牙代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年11月5日

2022年里斯本網路高峰會（Web Summit Lisbon）11月1至4日在葡萄牙首都里斯本舉行，台灣7家新創公司參展進行簡報。（駐葡萄牙代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年11月5日