美國擴大銷中管制 半導體廠有憂有喜

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（中央社記者張建中新竹5日電）美中科技戰持續升溫，美國不斷擴大對中國出口管制。半導體業者評估美國禁令的影響看法不一，部分業者認為恐受波及影響，另有廠商看好可望受惠轉單效益。

美國繼將華為及中芯納入黑名單後，持續增加管制的中國企業，對中國的出口管制措施也不斷升級，不僅將管制範圍擴及14奈米製程，還納入電子設計自動化（EDA）、AI人工智慧運算晶片、製造設備及人員等。

為防有破口，美國還將拉攏日本及歐洲等盟友，一同採行限制中國取得尖端晶片製造工具的措施。

對於美國擴大對中國出口管制可能造成的影響，半導體業者看法不一，記憶體設計廠鈺創董事長盧超群認為對全世界經濟會造成影響，台灣、中國、日本及韓國等地每個產業都會受到影響。

晶圓代工廠台積電及聯電則認為，美國對中國的新禁令以人工智慧與超級電腦相關的高階晶片為主，對營運影響有限。

世界先進及力積電相對正面看待，預期可望受惠轉單效益。世界先進指出，美中雙方因彼此不信任，將降低互相依賴性，不僅中國客戶投片有機會增加，在去中化的情況下，世界先進也有與整合元件製造（IDM）廠長期合作的機會。

力積電表示，美國新禁令將壓制中國大陸業者的擴張速度，加速產業鏈分流，力積電新產品線大部分客戶是歐、美、日廠商，未來轉單來台灣的機會可望提高。

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工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，美中科技戰將是長久戰，中國會嘗試繞道突破美國的封鎖，美國也會持續高度關注，美國未來對中國的管制是否進一步擴及量子運算和異質整合先進封裝值得觀察。

隨著美國對中國的出口管制措施不斷擴大，且對於中國的科技發展影響也持續增大，可能造成的影響業者不敢輕忽，聯電表示，未來將持續關注美國的管制措施。（編輯：郭無患）1111105