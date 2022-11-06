傳台積電1奈米落腳桃園 經部盤整擴大水電供應

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）台積電1奈米廠傳落腳桃園龍科，在水電供應部分，經濟部規劃以大潭、通霄、協和等電廠新增或更新燃氣機組，新增達334.02萬瓩裝置容量，加上新建再生水廠、新竹海淡廠等新增每日23萬噸供水，供應產業新增投資所需水電。

台積電傳將啟動先導計畫，擬將1奈米製程落腳新竹科學園區轄下桃園龍潭園區。行政院長蘇貞昌日前率各部會首長赴竹科龍潭園區視察，宣布啟動桃園龍潭園區3期報編計畫，為用地需求做準備。

經濟部官員表示，上述計劃都已提前盤點一陣子，在電力部分，整體電力供應包括大潭電廠新機及三接持續上線、協和電廠油轉氣，以及在地電網強韌的高壓雙迴路計畫等，台電都正在著手準備。

台電盤點，在北部電網已確定或正在執行中的新增電源計畫，其一為大潭電廠7、8、9號機更新擴建燃氣機組，2024年前將陸續上線，可額外新增256.02萬瓩裝置容量。

其二，通霄電廠將新增6部小型燃氣渦輪機組，預計明年4月商轉，可新增18萬瓩裝置容量；其三，協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，將增加60萬瓩裝置容量。

台電表示，上述計畫陸續落實後，至少可為北部電網新增達334.02萬瓩裝置容量，加上各民營電廠（IPP）持續更新裝置，能持續提高北部電網的整體供電能力。

台電說明，在電網部分，除既有的大潭電廠到龍潭超高壓變電所架空線路，為避免雷擊等意外事故風險，台電也規劃新增地下化電纜線路，搭配高壓雙迴路計畫，提高供電韌性。

供水部份，官員說明，因桃園市政府長期進行污水地下道接管工作，可搭配後續再生水廠興建，包括中央與地方合作的桃北、中壢及文青等再生水廠，且廠商也可自行產製再生水。

另外，官員表示，再加上進行中的新竹海淡廠，將可為整體桃竹科技廊帶，額外增加每日23萬噸的用水，搭配水源聯合調度運用供應園區擴建所需用水，將不會擠壓現有民生用水。（編輯：楊凱翔）1111106