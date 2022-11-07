億光在台控告特力屋、展晟及中國電器侵權

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（中央社記者潘智義台北7日電）億光電子工業今天向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋、展晟照明及中國電器所販賣燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利。

億光發布新聞稿指出，特力屋、展晟照明及中國電器侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告請求損害賠償新台幣3億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

億光聲明，特力屋的自有品牌及其所販賣的Toshiba、東亞等LED產品，展晟販賣舞光LED產品，中國電器販賣東亞LED產品，已侵害億光台灣專利。這些專利與LED支架封裝技術及結構相關，可提高發光裝置的生產速度及良率，且提高發光裝置導電及散熱效果，不僅可用於照明LED產品，更可涵蓋背光及車用LED等用途。

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億光重申專利權的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權的一貫立場。

億光強調，不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計能力，加深智慧財產權的布局，強化產品競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。（編輯：張均懋）1111107