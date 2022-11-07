上銀第3季獲利創16季高點 10月營收今年低點

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）傳動元件大廠上銀今天下午公布第3季獲利新台幣14.27億元，季增16.4%，創16季以來高點，單季每股基本純益4.13元。

上銀下午也公布自結10月合併營收21.1億元，較9月25.11億元下滑15.97%，比去年同期24.11億元減少12.46%，是今年以來單月低點，亦是2021年3月以來單月次低。

累計今年前10月上銀自結合併營收258.33億元，較去年同期229.81億元成長12.4%。

上銀第3季合併營收79.21億元，較第2季82.35億元下滑3.82%，第3季合併毛利率37.42%，較第2季38.33%微減0.9個百分點，第3季合併營業利益16.7億元，營益率21.08%，較第2季22.39%減少1.3個百分點。

受惠新台幣匯率貶值效益帶動業外收益，上銀第3季稅後淨利14.27億元，較第2季12.26億元增加16.4%，是2018年第4季以來單季新高，也是歷年第3高，第3季每股基本純益4.13元，優於第2季EPS 3.6元。

累計上銀前3季合併營收237.22億元，較去年同期205.7億元成長15.3%，前3季合併毛利率37.48%，較去年同期35.62%增加近1.9個百分點，前3季合併營業利益50.72億元，營益率21.38%，較去年同期19.2%增加近2.2個百分點。

上銀前3季累計獲利40.2億元，較去年同期29.4億元增加36.7%，前3季每股基本純益11.74元，優於去年同期EPS 8.63元。

觀察訂單能見度，本土法人日前指出，上銀線性滑軌和滾珠螺桿能見度從先前的2個月至2.5個月，減少至約2個月，部分線性滑軌訂單僅1.5個月，不過工業用機器人訂單滿載至年底。（編輯：林興盟）1111107