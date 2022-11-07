電動車可望取代燃油車 工研院：電網系統支援重要

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（中央社記者張建中新竹7日電）工研院院長劉文雄今天表示，電動車將逐步取代燃油車，不過隨著大量電動車導入，應有完善配套措施，除了便捷充電站與服務，具備相對應的電網系統支援更加重要。

工研院和台灣電力與能源工程協會今天舉辦「因應電動車充電發展之電網規劃研討會」，號召國內外專家與產官學研參與，期盼透過專家觀點與建言，協助台灣建立有序且有策略的充電環境，並跟電網系統互惠共生。

身兼台灣電力與能源工程協會理事長的劉文雄說，面對2050年淨零排放目標，未來電動車勢必逐步取代燃油車成為主流。

劉文雄表示，大量電動車導入必須要有完整配套措施，除了便捷充電站與服務外，更重要的是具備相對應的電網系統支援。

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劉文雄強調，台灣地狹人稠，電動車的充電設施建造地點與規劃，必需要有事前的完善策略性規劃，以國家基礎建設的思維來推動。

劉文雄說，若能透過需量反應等措施，鼓勵車主避開尖峰時段充電，將多餘電力反饋給電網，不但獲得電費折扣，也可有效協助政府緩解尖峰時段負載。車主不再只是電力使用者，還可以是電力產銷者，降低碳排放，協助強化電網韌性。（編輯：蘇志宗）1111107