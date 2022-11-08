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美股齊揚 法人：有利台股走穩

2022/11/8 08:24
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（中央社記者潘智義台北8日電）美股全面上揚，法人表示，投資人關心美國即將公布的通膨數據及期中選舉結果，美股收漲代表美股投資人信心增強，有利台股走穩。

美國道瓊工業指數週一勁揚423.78點或1.31%；標準普爾指數上漲36.25點或0.96%；那斯達克指數揚升89.27點或0.85%，費城半導體指數上漲52.39點或2.18%。

台股7日收在13223.73點，上漲197.02點，重回13200點整數關卡，成交值台幣2046.45億元，加計盤後交易約2079.39億元。

產業訊息部分，佳世達科技董事長陳其宏7日在法人說明會表示，俄烏戰爭、通膨壓力衝擊產業，第4季整體產業表現比第3季還糟，但明年第1、2季可能更差，卻可能是谷底。不過，之後若未能在谷底翻揚，恐怕產業界要面臨2、3年寒冬。

工業電腦廠研華公布10月合併營收約57.36億元，月減10.51%、年增14.46%，創歷年同期新高。樺漢10月自結合併營收約105.28億元，月減11.8%、年增31.6%，也刷新同期新高。

精英電腦公布第3季財報，受惠於管理策略持續發揮效益，稅後淨利為4.09億元，季增19%、年增3.97倍，每股盈餘0.74元，創6年來單季新高。（編輯：張均懋）1111108

陳其宏
佳世達：若明年1、2季未見谷底 產業要有寒冬準備 佳世達打造幸福職場 陳其宏：不要員工犧牲健康
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