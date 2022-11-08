併購與CDMO雙引擎發威 保瑞10月收再登高峰

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）保瑞藥業併購安成效益持續增溫，加上CDMO業務成長，公布10月營收為新台幣19.65億元，年增381.52%，月增8.87%，續創歷史新高。1至10月累計營收71.48億元，年增71.62%。

保瑞是目前台灣產能最大，能提供客戶大、小分子藥物一條龍服務的委託開發暨製造服務（CDMO）廠，透過全球業務持續拓展以及具前瞻性的併購策略，從2017年至2021年營收的年複合成長率高達89%，業績表現亮眼。今年包括竹南廠與加拿大廠皆有新訂單與新產品逐步加入營收行列，法人看好後續營運動能。

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保瑞表示，安成繼今年1月正式取得武田藥品（Takeda）治療胃食道逆流的Dexilant原廠授權學名藥（AG）銷售後，安成自行開發的學名藥Dexlansoprazole DR Capsule也在9月正式獲美國FDA核可並取得藥證，明年可望於美國市場開賣。著眼美國約有33%的人受胃食道逆流所苦，內部對於該款產品未來的銷售相當樂觀。

保瑞表示，安成自行開發的學名藥Dexlansoprazole DR Capsule具有市場先進優勢、授權AG率先已取得近5成市佔率，在產品銷售上，擁有豐富的國際經驗，旗下自有銷售通路對於當地客戶及市場動態皆有極佳的掌握度。由於國際疫情逐漸趨緩，供應鏈及代工市場的回復與成長，保瑞代工訂單亦隨之成長。（編輯：趙蔚蘭）1111108