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MIH小型電動車攻東南亞和日本 拚2萬美元以下市場

2022/11/8 11:21（11/8 11:51 更新）
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MIH開放電動車聯盟8日舉行展示日活動，執行長鄭顯聰宣示，最快2025年至2026年達到每年10萬輛電動車採用MIH平台、達到經濟規模的目標。中央社記者鍾榮峰攝 111年11月8日
MIH開放電動車聯盟8日舉行展示日活動，執行長鄭顯聰宣示，最快2025年至2026年達到每年10萬輛電動車採用MIH平台、達到經濟規模的目標。中央社記者鍾榮峰攝 111年11月8日
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）MIH開放電動車聯盟今天上午發布Project X計畫，執行長鄭顯聰表示，Project X三人座小型電動車鎖定東南亞、印度和日本市場，有機會在東南亞生產，售價鎖定2萬美元以下市場。

鄭顯聰指出，MIH平台每年需要到10萬輛電動車採用，才能達到一定的經濟規模，預估最快2025年至2026年達到這個目標。

MIH展示日上午在南港展覽館登場，現場MIH聯盟發布Project X計畫，其中MIH將打造A-Segment 三人座小型電動車作為示範車款，概念車預計明年底亮相；除了Project X三人座小車，MIH後續將再釋出六人座、九人座車款。

鄭顯聰在會中接受媒體聯訪時透露，三人座小型電動車希望打進東南亞、印度和日本市場，也不排除進軍台灣和中東市場；他指出，日本市場先以三人座小型電動車為主，未來六人座和九人座不排除進軍日本市場。

鄭顯聰表示，產能規劃方面，三人座小型電動車不排除在台灣布局，在印度和東南亞等地也會與鴻海等夥伴搭配量產，未來在美國甚至歐洲等地也會準備，目前最有機會是在東南亞生產。

在市場區隔，鄭顯聰指出，三人座小型電動車可應用台灣資通訊產業的優勢，控制成本，預期三人座小型電動車售價鎖定2萬美元以下的市場。

鄭顯聰指出，至於供應鏈關係，鴻海是最大的合作夥伴，董事長劉揚偉會全力支持，此外換電系統可能採用Gogoro技術，動力系統也不排除與例如東元電機等台廠合作，電池可能採用鴻海在高雄製造的磷酸鋰鐵電池，也不排除使用固態電池。

至於六人座、九人座車款，鄭顯聰透露，預計最快2024年將有概念車款亮相。

鄭顯聰指出，MIH平台每年需要到10萬輛電動車採用，才能達到一定的經濟規模，預估最快2025年至2026年達到這個目標。（編輯：郭無患）1111108

MIH開放電動車聯盟8日上午發布Project X計畫，執行長鄭顯聰到場進行主題演講，說明MIH車型計畫。中央社記者鄭傑文攝 111年11月8日
MIH開放電動車聯盟8日上午發布Project X計畫，執行長鄭顯聰到場進行主題演講，說明MIH車型計畫。中央社記者鄭傑文攝 111年11月8日
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