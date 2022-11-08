三星品牌價值達877億美元 連3年居全球前5強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）全球品牌顧問公司Interbrand公布2022年全球最佳品牌排名，三星品牌價值達877億美元，年成長17%，連續3年穩居前5強；三星歸功財務表現強勁，已恢復至近乎疫情前水準。

根據全球品牌顧問公司Interbrand公布2022年全球最佳品牌排名，三星躋身榜單前5名。

Interbrand每年定期公布全球百強品牌，三星品牌價值高達877億美元，較2021年的746億美元成長17%，連續3年穩居前5強。

三星表示，此成果歸功財務表現強勁，已恢復至近乎疫情前水準，且因數據流量成長帶動記憶體需求升溫。

2021年，三星品牌價值較2020年飆升20%，今年持續維持雙位數成長。三星於2012年首次擠進前10強、排名第9，而後逐年向前推進，2017年排名第6，2020年晉升前5強。

三星電子執行副總裁暨行銷長李英熙（YH Lee）表示，三星品牌價值連續兩年呈雙位數成長，皆歸功於全球消費者的支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Interbrand透過多面向評鑑機制，確立三星品牌價值，2021年底，三星整併旗下SET事業群，並創建裝置體驗（Device eXperience）事業群、成立「消費者體驗－跨裝置體驗中心」，強化跨裝置的串聯體驗。三星也整合橫跨各類產品的SmartThings，打造生態圈及跨裝置體驗。

此外，三星成立未來世代實驗室（Future Generation Lab），將來自於該實驗室的深刻見解，應用於產品與行銷活動。除了基於消費者體驗的創新產品，三星持續挹注資金開發前瞻技術，例如人工智慧（AI）、5G、汽車和機器人等，皆為三星成長注入動能。（編輯：趙蔚蘭）1111108