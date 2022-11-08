金管會准華南永昌證併豐農證 近5年第8件券商併購

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會今天宣布核准華南永昌證券受讓豐農證券全部營業及財產，合併基準日為今年12月31日，合併後全體券商將剩66家，華南永昌證經紀業務市場排名可望前進1名至第12名。

金管會證期局副局長張子敏今天宣布核准華南永昌證受讓豐農證全部營業（僅承做經紀業務）及財產，合併基準日為2022年12月31日，合併後全體券商家數將從67家降為66家。

截至今年9月底止，華南永昌證和豐農證經紀業務市場排名各為第13名及第60名，待2家券商合併後，推估華南永昌證市場排名將前進1名至第12名。

自2018年開始，近5年已經有8件券商併購案，此為今年第2起券商併購案。

張子敏表示，豐農證主要考量豐原地區業務經營較為困難，加上負責人年事已高，因此結束營業。

豐農證僅1個據點，位在台中豐原，原有21名員工，待併入華南永昌證後，有18名員工留任，另有2名員工資遣及1名員工退休。

華南永昌證日後將在豐農證原址設置分支機構，經此併購，華南永昌證經紀業務據點將增為40處。（編輯：楊凱翔）1111108