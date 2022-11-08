經長：中小企業串成供應鏈 使台灣經濟獨特且有彈性

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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）經濟部長王美花今天表示，中小企業是台灣重要支撐力量，她出國時常感受很深，就是其他國家通常有幾家大企業，台灣卻有許多中小企業串成龐大供應鏈，使台灣成為獨特、有彈性且能快速因應變化的經濟體。

王美花今天出席「第31屆國家磐石獎暨第24屆海外台商磐石獎頒獎典禮」並致詞表示，台灣能不斷長出隱形冠軍，中小企業是重要支撐力量，也是有這麼多厲害的中小企業，才能讓台灣經濟穩固且不斷前進。

王美花分享，在出國訪問時，她時常感受很深的，就是在很多國家可能國內只有幾家大企業，台灣則是由大大小小，尤其是中小企業串成龐大供應鏈，使台灣成為獨特、彈性且能快速因應變化的經濟體。

王美花說，此次得獎的中小企業，不僅對產業脈動有敏銳觀察力，也有快速應變環境變遷的能力，敢衝、敢拚且不斷求新求變，更是中小企業靈活且具韌性的特性。

王美花提及行政院會剛通過的「中小企業整體競爭力提升方案」表示，政府將投入新台幣950億元預算，要在淨零碳排、數位轉型、創新價值及在地共榮4大領域協助中小企業。

她已責成中小企業處，要將方案清楚地放上網介紹，具體說明政府會幫什麼、企業如何參與。

經濟部表示，今年國家磐石獎得獎企業，為大武山牧場科技、拓緯實業、偉喬生醫、惠旺工業、榮田精機、榮昌科技、億力鑫系統科技、衛司特科技等8家企業，領域涵括金屬廢液電解回收、農畜業、醫療生技、無線通訊製造、工具機設備等。

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海外台商磐石獎8家得獎企業，分別為Ebinger Manufacturing Co.、Emerald Nonwovens International Co., Ltd.、Granwell Products, Inc、Industrias KMG S.A.、Novotech Neutraceuticals, Inc.、YIBEN S, A.、Yushan USA Co Ltd.、越南第一精密工業等。

經濟部說明，海外台商磐石獎得獎企業分布於泰國、越南、美國、瓜地馬拉、阿根廷等國，產業涵蓋工業零件、醫療耗材、塑膠產業、摩托車零配件、實木家具、醫療保健、汽機車金屬零件等。（編輯：潘羿菁）1111108