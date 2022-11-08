福貞前10月營收年增13% 11月起迎農曆年前拉貨潮

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（中央社記者潘智義台北8日電）馬口鐵罐、鋁罐廠福貞控股今天公告10月合併營收新台幣6.44億元，較9月略減，主因中國十一長假及中秋節後的淡季所致；展望後市，因2023年農曆春節在元月，可望在今年11、12月迎接拉貨潮。

福貞統計，今年1至10月合併營收70.34億元，年增率13.91%，全年營收保持雙位數成長可期。

福貞發布新聞稿指出，中國飲品市場進入冬季後，飲品會啟動拉貨，主因冬季鍋物飲食盛行，加上中醫理論認為冬季供暖後易上火，使消費者對飲品需求上升。

另外，來自傳統農曆年前送禮及冬季飲品商機，將會明顯推升粥類飲品八寶粥及蛋白飲品牛奶花生、杏仁露等的銷量，帶動馬口鐵罐的訂單需求提升。

因應11月起將啟動的農曆春節前拉貨潮，福貞說明，9月新增的山東廠第2條鋁罐產線已進入投產，預期第4季新產線的稼動率將可拉高，第4季可望出現旺季走勢。

另外，由於第3季福貞積極調整原物料等庫存，至第3季底已較第2季減少4成，預期第4季毛利將明顯改善，單季獲利可望隨營收成長而有正向表現。

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觀察各地營運，福貞表示，山東廠第2條鋁罐新產線量產後，明年陝西廠鋁罐新生產基地的產線建置將就定位，可望深化華北、中西部區域布局。

至於今年併入的新竹廠，福貞強調，在獨家取得台灣各大品牌纖體罐（Sleek can）供應商資格後，將持續配合客戶開發小容量罐型（200ml及250ml），滿足淺嚐的消費市場族群；明年新竹廠正式導入新罐蓋產品後，可望大幅增加外銷比重。（編輯：楊蘭軒）1111108