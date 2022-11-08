大豐電前3季每股賺2.66元 寬頻動能強

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（中央社記者江明晏台北8日電）大豐電前3季營收獲利持續成長，每股盈餘2.66元，寬頻用戶至9月底增加近9500戶、滲透率突破60%，營收占比近3成，成為強勁成長動能。

有線電視及寬頻業者大豐有線電視通過第3季財報，前3季合併營收新台幣14.97億元，每股盈餘2.66元，均優於去年同期表現。

大豐電指出，經營區內「大大寬頻」用戶至9月底增加近9500戶、滲透率突破60%，創造寬頻收入4.31億元，合併營收占比近3成，較去年同期成長14%，成為營收成長的強勁動能。

數位匯流趨勢伴隨後疫情時代來臨，遠距辦公及混合式辦公成為新常態，有線電視業者看準寬頻上網成為消費者的剛性需求，以優化的網路品質及優惠資費吸引用戶。截至今年8月底，國家通訊傳播委員會（NCC）統計有線電視市場內寬頻用戶數（不含FTTH光纖到府）已超過210萬戶，市占率達33%。

大豐電董事長張銘志觀察，截至9月底申裝120M以上大頻寬用戶占比達96%，其中360M以上的申裝占比則是56%，較2020年時的27%翻倍成長。大豐經營區內的「大大寬頻」用戶於5至7月每月新申裝皆突破2000戶，截至10月底用戶數已達13.4萬戶。

大豐電發言人劉家君指出，大豐電在數年前帶有轉型意識地投入FTTH建設，預見優化穩定的網路將成為提供消費者生活所需的重要平台，現在為了擴大寬頻品牌的影響力，於9月中宣布與合作夥伴TBC台灣寬頻通訊，共同推廣「大大寬頻」，積極拓展市場版圖。

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近幾年串流影音平台崛起，有線電視受到強大衝擊。據NCC統計，有線電視訂戶數已連續5年下滑，截至2022年第2季整體台灣有線電視戶數約469萬戶，自2017年高峰下滑57萬戶。

大豐電表示，儘管有線電視戶數持續流失中，但大豐在多元產品及服務的搭配下，有效減緩降幅；自8月起積極推廣t.Gateway 4K雙模機上盒，以及9月獨家裝載Amazon Prime Video影音服務等全新產品方案，導流並擴增有線電視及寬頻同裝用戶，同步維持有線電視用戶數及推廣寬頻服務，拉升用戶貢獻度及黏著度。（編輯：楊蘭軒）1111108