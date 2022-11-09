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宏碁10月營收月減逾3成 專注降低庫存

2022/11/9 20:54
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（中央社記者吳家豪台北9日電）筆電需求欠佳，電腦品牌廠宏碁今天公布10月合併營收約新台幣180.5億元，月減33.5%，年減35.6%，將專注於降低庫存並增加淨現金。華碩10月集團合併營收403.18億元，月減32.6%，年減10.4%。

宏碁發布新聞稿說明，非個人電腦（PC）及顯示器事業占10月營收的25.5%，高於去年同期的17.1%。

今年前10個月宏碁累計合併營收約2336.32億元、年減10.3%，其中非PC及顯示器事業前10個月營收年增13.1%。此外，非PC及顯示器事業占前10個月營收的20.8%，高於去年同期的16.8%。

宏碁旗下的上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已公告10月營收，孵化中的事業亮點包括安圖斯科技公司今年前10個月營收年增近1.5倍、宏碁智新公司前10個月營收年增45.8%。

華碩將於10日舉辦法人說明會，說明第3季營運結果及第4季營運展望。

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此外，強固型工業電腦廠神基今天公布第3季財報，合併營收為90.40億元，年增21.12%；營業利益8.46億元，年增41.43%；歸屬於母公司業主淨利7.28億元，年增16.21%；每股稅後盈餘1.21元。

神基今年前3季合併營收為240.84億元，年增7.63%；營業利益20.23億元，年增12.87%；歸屬於母公司業主淨利15.07億元，年減57.63%，主要因為去年第2季認列PMD股權處分利益約新台幣25.19億元，加上今年第2季因為專利侵權訴訟認列5.19億元損失；前3季每股稅後盈餘為2.51元。（編輯：楊凱翔）1111109

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